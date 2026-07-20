Harga BBM Pertamina Turun! Cek Pertalite, Pertamax hingga Dex Hari Ini 20 Juli 2026

Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Terbaru Pertalite-Pertamax hingga Dex Hari Ini 20 Juli 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Harga BBM Pertamina turun untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter.

Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Harga Dexlite turun menjadi Rp19.700 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.

Meski harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite turun per 1 Juli 2026, Pertamina menahan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026.

Sementara, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta.