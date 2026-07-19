Transaksi Kopdes Merah Putih Tembus Rp56,8 Miliar, Ini Produk yang Laris Manis

Transaksi Kopdes Merah Putih Tembus Rp56,8 Miliar, Ini Produk yang Laris Manis (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai Rp56,85 miliar sepanjang 2026. Ada 10 produk yang laris manis di Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang diakses di Jakarta, Minggu (19/7/2026) pukul 10.30 WIB, total volume transaksi KDKMP tercatat sebanyak 54.473 transaksi dengan total nilai transaksi Rp56.855.883.577 atau Rp56,85 miliar.

Daftar Produk yang Laris Manis di Kopdes

Pupuk NPK Phonska menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar mencapai Rp Rp15,09 miliar dari volume transaksi 8,17 juta.

Kemudian Pupuk Urea N 46 persen dengan nilai transaksi Rp11,27 miliar dari volume transaksi 6,20 juta.

Di peringkat tiga ada barang lainnya dengan nilai transaksi Rp7,97 miliar dari volume transaksi 530,9 ribu.

Selain pupuk, transaksi Kopdes Merah Putih

juga didominasi berbagai kebutuhan pokok dan barang subsidi seperti minyak goreng Bimoli 2 liter senilai Rp3,62 miliar, beras medium SPHP kemasan 5 kilogram dengan transaksi Rp2,51 miliar.

Kemudian, beras dengan transaksi Rp1,14 miliar, minyak goreng Sunco 2 liter senilai Rp517 juta, gas LPG 3 kilogram (kg) dengan nilai transaksi Rp489 juta, gula kemasan 1 kg Rp284,78 juta serta rokok Filter Surya Merah Rp273,3 juta.