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40.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Oktober 2026, Bisa Salurkan Bansos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |05:00 WIB
40.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Oktober 2026, Bisa Salurkan Bansos
40.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Oktober 2026, Bisa Salurkan Bansos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 40.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau KDMP ditargetkan rampung dan segera beroperasi pada Oktober 2026. Nantinya, Kopdes Merah Putih dapat menyalurkan bantuan sosial (bansos).

"Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Pemerintah memfokuskan pembangunan KDMP selesai September 2026, dan pada Oktober tahun ini sudah mulai jalan melayani masyarakat guna menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa.

"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa, merespons target KDMP dari rencana semula dibangun 80.000 Kopdes Merah Putih tersebut," kata Zulhas.

 

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