Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PHK Massal Tokopedia, Ini 6 Fakta yang Perlu Diketahui

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:05 WIB
PHK Massal Tokopedia, Ini 6 Fakta yang Perlu Diketahui
TikTok mengonfirmasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap mayoritas karyawan PT Tokopedia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – TikTok mengonfirmasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap mayoritas karyawan PT Tokopedia. Langkah tersebut memicu respons dari DPR RI hingga pemerintah yang meminta proses penyesuaian organisasi tetap mengedepankan perlindungan hak pekerja serta dialog dengan seluruh pihak terkait.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait PHK massal karyawan Tokopedia, Senin (6/7/2026): 

1. TikTok Akui PHK 

TikTok membenarkan adanya PHK sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, khususnya pada divisi riset dan pengembangan (research and development/R&D). Perusahaan menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis jangka panjang sekaligus mendukung komunitas kreator dan penjual di platform.

"Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan (R&D) pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami," kata Juru Bicara TikTok. 

TikTok menegaskan keputusan melakukan PHK bukan merupakan langkah yang mudah. Perusahaan menyatakan fokus memberikan dukungan kepada para karyawan yang terdampak selama masa transisi.

"Ini bukan keputusan yang mudah, dan kami fokus untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan kami yang terdampak selama masa transisi ini," ujarnya.

2. DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK segera turun tangan menyikapi PHK massal di Tokopedia. Menurutnya, Tokopedia dan TikTok merupakan dua platform digital yang selama ini berperan besar dalam mendukung pelaku UMKM di Indonesia.

"Menurut saya perlu Satgas Mitigasi PHK turun tangan. Karena TikTok dan Tokopedia ini dua platform marketplace yang cukup besar dan selama ini menjadi salah satu penggerak UMKM di Indonesia," kata Zainul saat dihubungi, Sabtu (4/7/2026).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228390//phk_pekerja-Uq41_large.jpg
4 Fakta PHK Terbaru, 43.000 Pekerja Sudah Kena hingga Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228314//said_iqbal-oQtU_large.jpg
Soal PHK Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Bakal Ketemu Perusahaan dan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228138//phk-4ctv_large.jpg
3 Fakta PHK Massal Karyawan Tokopedia hingga TikTok Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228209//said_iqbal-lRFm_large.jpg
Said Iqbal Bakal Temui Manajemen Tokopedia dan TikTok Usai PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228000//phk_pekerja-HOmk_large.jpg
TikTok Buka Suara soal PHK 90% Karyawan Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227735//said_iqbal-GwP0_large.jpg
Said Iqbal Minta Buruh Dilibatkan dalam Merger BUMN, Pastikan Tak Ada PHK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement