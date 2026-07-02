Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Said Iqbal Minta Buruh Dilibatkan dalam Merger BUMN, Pastikan Tak Ada PHK

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |09:46 WIB
Said Iqbal Minta Buruh Dilibatkan dalam Merger BUMN, Pastikan Tak Ada PHK
Said Iqbal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Serikat buruh meminta dilibatkan dalam proses restrukturisasi dan merger badan usaha milik negara (BUMN) guna memastikan penataan perusahaan tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Permintaan tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal usai bertemu CEO Danantara Indonesia Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026). 

Said mengatakan, pihaknya menyampaikan kekhawatiran bahwa proses konsolidasi BUMN berpotensi memengaruhi jumlah tenaga kerja apabila tidak dilakukan dengan melibatkan pekerja sejak awal. Karena itu, serikat buruh meminta agar dilibatkan dalam setiap tahapan pembahasan restrukturisasi.

"Kami menyampaikan agar merger BUMN juga melibatkan serikat buruh karena dampaknya bisa saja terhadap pengurangan karyawan. Pak Donny menyepakati agar serikat buruh diajak berdiskusi," kata Said Iqbal saat ditemui di Wisma Danantara. 

Menurut Said, Danantara juga telah menegaskan bahwa proses perampingan BUMN tidak akan disertai dengan PHK. Restrukturisasi dilakukan untuk memperkuat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah melalui pembentukan holding yang lebih efisien.

"Tidak ada PHK. Pak Donny menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana pemerintah adalah merampingkan sekitar 1.000 entitas BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan melalui konsolidasi berbasis sektor usaha. Langkah tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN menjadi lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bumn Said Iqbal PHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227484/phk_pekerja-Vg1I_large.jpg
Kemnaker Catat PHK Tembus 43.000 Pekerja hingga Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227112/phk_pekerja-z9ME_large.jpg
Harga Gas Bukan Satu-satunya Penyebab Daya Saing Industri Melemah dan PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226805/phk_pekerja-4asc_large.jpg
5 Fakta PHK Massal, Pabrik-Pabrik Pindah ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226774/mensesneg-EkpV_large.jpg
Mensesneg Ungkap Penyebab Adanya PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/320/3226237/phk-swX7_large.jpeg
2 Pabrik Otomotif Jepang Mau Cabut dari RI, 7.000 Pekerja Terancam PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225981/phk_pekerja-mscw_large.jpg
2 Perusahaan Terancam PHK Karyawan Imbas Pabrik Pindah ke Vietnam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement