2 Pabrik Tumbang, Said Iqbal Ungkap Ancaman PHK 1.500 Buruh Tekstil

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi hampir 1.500 buruh di industri garmen dan tekstil wilayah Jawa Tengah (Jateng).

Ancaman pemangkasan tenaga kerja tersebut terdeteksi di dua pabrik lintas daerah. Pertama, PT Victoria Apparel yang berlokasi di Kota Semarang. Perusahaan manufaktur berinvestasi asal Tiongkok ini diperkirakan berpotensi memutus hubungan kerja sekitar 800 karyawan.

Sementara itu, PT Samwon di Kabupaten Jepara yang disokong investor Korea Selatan dilaporkan berencana melakukan PHK atas 670 pekerja.

"Saya baru saja menerima laporan dari pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah bahwa terdapat potensi PHK di dua perusahaan garmen dan tekstil, yaitu PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan PT Samwon di Jepara. Informasi ini masih bersifat awal dan akan kami dalami lebih lanjut di lapangan," kata Said dalam keterangan resmi, yang dikutip Kamis (23/7/2026).

Merespons temuan awal tersebut, Said menyatakan bakal segera meneruskan laporan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjabat sebagai Ketua Satgas PHK. Tembusan laporan juga akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, guna memperkuat koordinasi penanganan.

Menurut Said, penanganan cepat dari pemerintah sangat mendesak agar kelangsungan hidup ribuan buruh terjamin tanpa mengganggu operasional bisnis perusahaan.

"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada Ketua Satgas PHK agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Negara harus hadir ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Said Iqbal dijadwalkan melakoni kunjungan kerja ke PT Victoria Apparel di Semarang dan PT Samwon di Jepara pada Senin, 27 Juli 2026.