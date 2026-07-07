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TikTok Bantah PHK Massal Karyawan Tokopedia, Hanya Penataan Tenaga Kerja

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |07:00 WIB
TikTok Bantah PHK Massal Karyawan Tokopedia, Hanya Penataan Tenaga Kerja
TikTok Bantah PHK Massal Karyawan Tokopedia, Hanya Penataan Tenaga Kerja (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Tokopedia. Menurutnya, saat ini yang ada hanyalah penataan tenaga kerja.

"Yang pertama adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group," kata Stephanie usai berdialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Stephanie mengatakan, saat ini perusahaan melakukan penataan tenaga kerja atau internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group.

"Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia," katanya.

Bahkan, kini pihaknya melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. "Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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