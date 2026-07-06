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Bos TikTok Tegaskan Tak Ada PHK Karyawan Tokopedia

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |14:51 WIB
Bos TikTok Tegaskan Tak Ada PHK Karyawan Tokopedia
Bos TikTok Tegaskan Tak Ada PHK Karyawan Tokopedia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran karyawannya. Menurutnya, isu yang berkembang soal PHK massal tidak benar adanya.

Penegasan ini disampaikan usai berdialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Yang pertama adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group," kata Stephanie usai pertemuan tertutup.

Yang tengah dilakukan oleh perusahannnya adalah penataan tenaga kerja yang sedang dilakukan atau internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group.

"Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia," ujarnya.

"Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

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Topik Artikel :
Tiktok Tokopedia PHK Massal PHK
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