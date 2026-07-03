TikTok Buka Suara soal PHK 90% Karyawan Tokopedia

JAKARTA - TikTok mengonfirmasi adanya proses restrukturisasi organisasi di Tokopedia di tengah beredarnya kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah hangat diperbincangkan di media sosial.

TikTok sebagai pemegang saham pengendali Tokopedia menyebut langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan organisasi agar dapat mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Juru Bicara TikTok mengatakan perusahaan saat ini tengah melakukan penyesuaian pada organisasi riset dan pengembangan (research and development/R&D). Langkah itu disebut bertujuan memperkuat pertumbuhan bisnis sekaligus mendukung komunitas kreator dan penjual yang beraktivitas di platform.

"Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan (R&D) pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami," kata Juru Bicara TikTok saat dihubungi, Jumat (3/7/2026).

TikTok mengakui keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah. Perusahaan menyatakan fokus memberikan dukungan kepada para karyawan yang terdampak selama proses transisi berlangsung.