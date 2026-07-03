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Harga BBM Pertamina Terbaru per 3 Juli 2026, Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |06:14 WIB
Harga BBM Pertamina Terbaru per 3 Juli 2026, Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun
PT Pertamina Patra Niaga resmi memberlakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai Juli 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi memberlakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai Juli 2026. Sejumlah produk mengalami penurunan harga, mulai dari Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, hingga Avtur.

Penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan perusahaan dengan mengacu pada perkembangan harga minyak dunia serta mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penetapan harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan telah dikoordinasikan bersama pemerintah.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang berlaku per Juli 2026, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau lebih rendah Rp1.450 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex menjadi produk dengan penurunan harga terbesar. Harga BBM jenis ini turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, atau berkurang Rp3.650 per liter setara sekitar 15 persen.

Harga Dexlite juga mengalami penyesuaian cukup signifikan, dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter atau turun Rp3.300 per liter.

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