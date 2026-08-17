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11 Mobil Tangki Dikerahkan, 47 SPBU Kembali Beroperasi Pascagempa Flores

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:13 WIB
11 Mobil Tangki Dikerahkan, 47 SPBU Kembali Beroperasi Pascagempa Flores
Proses normalisasi penyaluran energi pascagempa Flores ke sejumlah lembaga penyalur SPBU dipercepat. (Foto: Okezone.com/Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA — Proses normalisasi penyaluran energi pascagempa Flores ke sejumlah lembaga penyalur SPBU dipercepat. Upaya dilakukan melalui pengalihan pasokan (alih supply), penambahan Mobil Tangki dari Bima Nusa Tenggara Barat, serta percepatan pemulihan operasional SPBU.

Sebagai bagian dari penguatan pasokan, sebanyak 11 Mobil Tangki BBM dengan kapasitas 16 KL dan Mobil Tangki avtur dengan kapasitas 16 KL diberangkatkan dari Bima, dan telah tiba dengan selamat di Labuan Bajo pada 17 Agustus 2026 pukul pagi.

Setibanya di Labuan Bajo, para Awak Mobil Tangki (AMT) langsung bergerak menuju SPBU-SPBU tujuan masing-masing untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.

Sebagai baguan dari percepatan proses pemulihan, saat ini sebanyak 47 SPBU dari 52 SPBU telah kembali beroperasi. Sementara itu, masih terdapat 5 SPBU yang belum beroperasi. SPBU-SPBU tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi hingga nantinya siap beroperasi.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan untuk memastikan empat SPBU yang masih belum beroperasi dapat segera dipulihkan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapan operasional.

“Fokus kami adalah memastikan pasokan energi masyarakat tetap terjaga dan proses normalisasi dapat berjalan secepat mungkin. Pasokan kami alihkan dari wilayah yang memungkinkan, dan begitu tiba, langsung kami distribusikan ke SPBU tujuan,” ujar Kitty, Senin (17/8/2026). 

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan BBM maupun LPG secara bijak sesuai kebutuhan. Informasi dan pertanyaan mengenai kondisi operasional SPBU akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan proses normalisasi di lapangan serta melalui Pertamina Contact Center 135.

(Feby Novalius)

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