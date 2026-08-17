4 Pasar Rusak Akibat Gempa, Mendag Pantau Pasokan Bahan Pokok di NTT

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pasokan bahan pokok di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap aman. (Foto; okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pasokan bahan pokok di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap aman meski sejumlah pasar tradisional di wilayah tersebut rusak akibat gempa.

Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Perdagangan, terdapat empat pasar yang mengalami kerusakan akibat gempa. Salah satunya adalah Pasar Inpres Ruteng di Kabupaten Manggarai yang mengalami kerusakan cukup parah pada sejumlah tiang bangunan.

Menurut Budi, meski aktivitas perdagangan di sejumlah pasar belum kembali normal karena pemerintah dan masyarakat masih berfokus pada penanganan darurat pascabencana, Kemendag terus memantau distribusi kebutuhan pokok agar tidak terganggu.

"Kami terus akan memonitor mengenai kebutuhan bahan pokok ya, jangan sampai distribusinya terganggu," ungkap Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Kemendag, kata Budi, juga telah berkoordinasi dengan para distributor, termasuk pelaku usaha dari wilayah sekitar NTT, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memastikan pasokan tetap tersedia.