Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax, Ada yang Naik?

Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax, Ada yang Naik? (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini. PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Dia menyampaikan untuk harga BBM subsidi, seperti pertalite dan biosolar akan sesuai dengan kebijakan pemerintah, yakni tidak mengalami perubahan harga hingga akhir tahun 2026.

Sementara itu, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.

“Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” kata Kitty.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot memastikan harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan biosolar tidak naik meskipun harga minyak dunia tembus 107 dolar AS per barel. Akan tetapi, untuk harga BBM nonsubsidi akan mengalami penyesuaian sebab mengikuti harga pasar.