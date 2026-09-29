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Alasan Harga BBM Nonsubsidi 1 Oktober 2026 Berpotensi Naik, Pertalite Bagaimana?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |12:29 WIB
Alasan Harga BBM Nonsubsidi 1 Oktober 2026 Berpotensi Naik, Pertalite Bagaimana?
Alasan Harga BBM Nonsubsidi 1 Oktober 2026 Berpotensi Naik, Pertalite Bagaimana? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi kembali naik pada 1 Oktober 2026. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini imbas lonjakan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel.

Lalu bagaimana dengan harga BBM subsidi seperti pertalite?

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan harga BBM subsidi seperti pertalite tidak akan mengalami kenaikan meski terjadi lonjakan harga minyak dunia. Namun, sebagai gantinya, porsi APBN untuk menutup biaya kenaikan harga minyak membesar dari sebelumnya. 

Dia menjelaskan, harga BBM pertalite tetap Rp10.000 per liter hingga akhir tahun 2026. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menggeliatkan aktivitas ekonomi. 

"Jadi kalau untuk pertalite, sudah disampaikan sama Pak Menteri, sampai dengan akhir tahun kita mempertahankan ini tidak ada kenaikan untuk pertalite, atau untuk BBM subsidi," kata Yuliot saat ditemui di TMP Kalibata, Selasa (29/9/2026).

 

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