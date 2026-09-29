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Harga BBM Pertamina Hari Ini 29 September 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |05:01 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 29 September 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
Harga BBM Pertamina Hari Ini, Cek Pertalite hingga Pertamax (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, dari BBM nonsubsidi dan subsidi. PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga BBM yang berlaku pada September 2026. 

Pada 1 dan 2 September 2026, harga BBM nonsubsidi naik. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dan Pertamax Green 95. 

Harga BBM Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. 

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. 

Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite Tetap

Sementara, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 meski harga minyak dunia bergejolak.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.

 

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