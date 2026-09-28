Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Hari Ini, 28 September 2026

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Senin (28/9/2026) terpantau beragam. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Senin (28/9/2026) terpantau beragam. Perbedaan harga tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan jenis bahan bakar dan SPBU yang akan digunakan.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menetapkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejak 2 September 2026. Harga Pertamax masih dipatok Rp15.950 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter. Pertamax Turbo dijual dengan harga Rp19.600 per liter. Kemudian, harga Dexlite ditetapkan Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp25.200 per liter.

Untuk BBM subsidi, Pertamina memastikan tidak ada perubahan harga. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga terjadi pada sejumlah produk BBM yang dipasarkan oleh badan usaha swasta. Shell menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Sementara itu, Vivo Energy menetapkan harga Diesel Primus sebesar Rp25.420 per liter. Adapun Revvo 92 dijual Rp16.130 per liter dan Revvo 95 dibanderol Rp19.330 per liter.

Di SPBU BP, harga BP 92 dipasarkan Rp16.130 per liter. Sementara itu, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel dibanderol Rp25.420 per liter.