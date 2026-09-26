Harga BBM Pertamina Hari Ini 26 September: Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo

Harga BBM Pertamina Hari Ini 26 September: Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Sabtu 26 September 2026. PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan harga BBM yang berlaku pada September 2026.

Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite naik pada 1 September 2026. Kemudian Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite Tetap

Sementara, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 meski harga minyak dunia bergejolak.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina September 2026

- Biosolar subsidi Rp6.800 per liter

- Pertalite Rp10.000 per liter

- Pertamax Rp15.950 per liter

- Pertamax Green Rp19.150 per liter

- Pertamax Turbo Rp19.600 per liter

- Dexlite Rp23.700 per liter

- Pertamina Dex Rp25.200 per liter