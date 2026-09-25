Harga BBM Pertalite hingga Pertamax 25 September 2026, Cek Daftarnya

Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat (25/9/2026), masih mengacu pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan perseroan pada awal September 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA — Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat (25/9/2026), masih mengacu pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan perseroan pada awal September 2026.

Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Sehari kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari sebelumnya Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Harga Pertamina Dex juga meningkat dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Adapun harga Pertamax Green 95 naik Rp2.550 per liter, dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Di sisi lain, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 meskipun harga minyak dunia berfluktuasi.