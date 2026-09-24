Harga BBM Pertamina Hari Ini 24 September 2026, Pertamax Berapa?

Harga BBM Pertamina Hari Ini 24 September 2026, Pertamax Berapa? (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan harga BBM yang berlaku pada September 2026. Harga BBM nonsubsidi naik pada 1 dan 2 September, sementara harga BBM subsidi tidak naik.

Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite naik pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite Tetap

Sementara, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 meski harga minyak dunia bergejolak.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.

Pertamina Bantah Ada Kenaikan Harga 21 September 2026

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per 21 September 2026. Hal ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya penyesuaian harga BBM non subsidi pada tanggal tersebut.

Kitty Andhora mengatakan bahwa harga BBM non subsidi yang berlaku di SPBU Pertamina saat ini tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kami memastikan bahwa per 21 September 2026 tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina," katanya di Jakarta.

Pertamina menegaskan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per 21 September 2026. Terakhir kali Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 1 dan 2 September 2026.

"Informasi mengenai adanya penyesuaian harga pada tanggal tersebut tidak benar. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Kitty.