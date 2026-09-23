Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya-Perry Sah sebagai Alat Pembayaran

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |05:03 WIB
Uang Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya-Perry Sah sebagai Alat Pembayaran
BI menegaskan uang Rupiah pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan uang Rupiah pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran.

Keberadaan uang tersebut belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet bahkan memburu uang pecahan Rp100.000 tersebut karena menganggapnya langka, mengingat Purbaya hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 1 tahun 5 hari.

Dalam sejumlah unggahan di media sosial, terlihat uang pecahan Rp100.000 TE 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry. Keduanya saat ini sudah tidak lagi menjabat.

Posisi Menteri Keuangan kini dijabat Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu, posisi Gubernur BI kini dijabat Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI.

Salah satu warganet di platform X bahkan menyebut uang tersebut berpotensi menjadi buruan kolektor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243540//rupiah_hari_ini-awbS_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.884 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243529//rupiah-yRrO_large.jpg
Uang Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor, BI: Tetap Sah Jadi Alat Pembayaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243524//rupiah-6r0t_large.jpg
Uang Rp100 Ribu Tanda Tangan Purbaya-Perry Diburu, BI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243458//rupiah-FVfZ_large.jpg
Heboh Uang Rupiah Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya, Ramai Dicari Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242614//purbaya-TUcY_large.jpg
5 Fakta Purbaya Usai Tak Lagi Jadi Menkeu, Pensiun, Mancing hingga Tidur Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/320/3242998//suahasil-ECik_large.jpg
Nama-Nama Ajaib Muncul di Mutasi Kemenkeu Era Purbaya, Ini Kata Suahasil dan Dirjen Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement