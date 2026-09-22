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Heboh Uang Rupiah Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya, Ramai Dicari Warga

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |10:14 WIB
Heboh Uang Rupiah Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya, Ramai Dicari Warga
Heboh Uang Rupiah Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya, Ramai Dicari Warga (Foto: Dokumentasi BRI)
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JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan uang Rupiah pecahan Rp100.000 cetakan 2026 yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Tak sedikit warganet mencari dan ingin memiliki uang Rupiah pecahan Rp100.000 tersebut karena dianggap langka, mengingat Purbaya menjadi menteri keuangan hanya 1 tahun 5 hari.

Dalam postingan yang beredar di media sosial, menampilkan uang pecahan Rp100.000 bertanda tangan Purbaya. Uang tersebut merupakan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi (TE) 2022.

Selain tanda tangan Purbaya, uang pecahan Rp100.000 tersebut juga tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang resmi mengundurkan diri.

Kini posisi menteri keuangan dijabat Suahasil Nazara dan gubernur BI dijabat Destry Damayaanti.

"FYI: Uang Rupiah cetakan 2026 yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo diprediksi bakal jadi buruan kolektor," tulis salah satu netizen di akun X.

"Langka lo ini cuma jabat 1 tahun 1x cetak uang baru aja pak Pur. Bisa jadi koleksi," sambungnya.

Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya (Foto: X)
Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya (Foto: X)
 

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