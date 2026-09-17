Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.753 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (17/9/2026), turun 57 poin atau sekitar 0,32 persen ke level Rp17.753 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni pasar merespon positif adanya pembicaraan antara AS dan kelompok Houthi yang membantu meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan di Timur Tengah.

Adapun Reuters melaporkan bahwa AS dan kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran mengadakan dialog selama akhir pekan; dalam pertemuan itu, Houthi menegaskan kembali komitmen mereka terhadap gencatan senjata tahun 2025 dan menyatakan tidak akan menyerang kapal-kapal AS atau Israel.

“Presiden AS Donald Trump pada Rabu malam mengulangi klaimnya bahwa Iran sedang mengupayakan kesepakatan damai dan bahwa AS ‘diharapkan sudah mendekati akhir’ dari perang mereka,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, Washington dan Teheran masih berselisih mengenai Selat Hormuz, di mana aktivitas pelayaran melalui jalur air vital tersebut masih jauh di bawah tingkat sebelum perang.

Kemudian, Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan secara bulat untuk menaikkan suku bunga acuan federal funds rate ke kisaran 3,75% hingga 4,0% pada hari Rabu. Ini merupakan kenaikan suku bunga pertama bank sentral AS sejak Juli 2023.

Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan kembali kekhawatirannya mengenai inflasi, dengan menyatakan bahwa terlalu banyak kategori produk dan layanan yang menunjukkan kenaikan harga tahunan di atas 3% dalam periode 6 dan 12 bulan. Warsh mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut pada suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.