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Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.632 per Dolar AS, Ini Penopangnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:15 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.632 per Dolar AS, Ini Penopangnya
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.632 per Dolar AS, Ini Penopangnya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 8 poin atau 0,05 persen ke level Rp17.632 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (8/9/2026).

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen datang dari eksternal yakni para pejabat Iran telah memperingatkan bahwa infrastruktur minyak dan gas di seluruh wilayah Teluk dapat menjadi sasaran balasan atas serangan terhadap aset-asenya.

"Selat Hormuz tetap menjadi fokus utama bagi pasar minyak. Iran menyatakan akan memberlakukan zona pembatasan baru di Teluk serta koridor pelayaran alternatif; langkah ini memicu kekhawatiran bahwa pengetatan pengawasan maritim dapat semakin memperlambat lalu lintas kapal tanker yang melintasi jalur perairan strategis tersebut," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, lalu lintas justru meningkat di Selat Bab el-Mandeb, yang merupakan jalur perairan utama lainnya bagi kapal-kapal pengangkut komoditas. Data Kpler menunjukkan bahwa total 29 kapal pengangkut komoditas melintasi Bab el-Mandeb pada hari Senin, meningkat dari 17 kapal pada hari sebelumnya.

Meski demikian, adanya tanda-tanda diplomasi memberikan sedikit penyeimbang terhadap lonjakan harga tersebut. Iran menyatakan bahwa kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan di Selat Hormuz sudah hampir tercapai, yang berpotensi menyediakan mekanisme untuk meredakan gangguan pelayaran.

Fokus pasar selanjutnya adalah data Indeks Harga Produsen (PPI) AS yang dijadwalkan akan rilis pada hari Kamis, diikuti oleh data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang akan dirilis pada hari Jumat. Angka inflasi yang lebih tinggi akan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Pasar terus memperhitungkan peluang sekitar 60 persen bagi kenaikan suku bunga The Fed pekan depan, yang mencerminkan dampak dari laporan nonfarm payrolls AS yang kuat pada pekan lalu.

Dari sentimen domestik, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia mencapai USD146,5 miliar pada akhir Agustus 2026, naik dibandingkan posisi pada akhir Juli 2026 yang sebesar USD145,3 miliar.

 

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