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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.725 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |15:34 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.725 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 2 poin atau sekitar 0,01 persen ke level Rp17.725 per dolar AS pada pada akhir perdagangan Rabu (26/8/2026),.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Media Rusia melaporkan bahwa AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata.

“Kantor berita milik negara Rusia, RIA, melaporkan kesepakatan tersebut dengan mengutip sumber-sumber dari Pakistan dan Iran. Kesepakatan yang dilaporkan itu mencakup kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Laporan tersebut muncul setelah pejabat Pakistan pekan ini menyatakan telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan mediasi dengan Iran, serta membahas pemulihan kesepakatan gencatan senjata sementara. 

Pakistan telah menjadi mediator regional utama dalam konflik AS-Iran yang sedang berlangsung, dan juga turut memfasilitasi kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara pada bulan Juni lalu.

Para investor kini beralih pada data (PCE) AS yang akan dirilis pada hari Rabu dan pidato penting pertama Warsh sebagai Ketua The Fed di simposium Jackson Hole pada hari Jumat. Laporan PCE akan memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi ekonomi AS dan tekanan inflasi. 

Presiden The Fed wilayah Boston, Susan Collins, menyatakan dukungannya untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk saat ini, dengan catatan inflasi terus menunjukkan kemajuan menuju target 2% yang ditetapkan bank sentral.

 

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