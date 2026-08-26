Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |07:49 WIB
BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026
BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pekerja kembali mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). BLT ini berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebanyak 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT DBHCHT sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. BLT ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Selain BLT, diberikan juga bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 berupa beras sebanyak 30 kilogram diberikan kepada 9.932 warga.

"Kecamatan Dukun memiliki lebih dari enam hektare lahan tembakau sehingga menjadi salah satu wilayah penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh seperti dikutip Antara.

Dia menuturkan penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan melalui kerja sama Pemkab Gresik dengan PT Pos Indonesia dan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234424/blt-gUOz_large.jpg
BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233996/blt-xD1O_large.jpg
BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos, Ini Cara Cairkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233889/rupiah-uqtx_large.jpg
Cara Cairkan BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229014/blt-lOIi_large.jpg
BLT Cair Lagi! Buruh Dapat Rp600.000, Ini Cara dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228827/blt-mE87_large.jpg
BLT Cair Lagi, Buruh Rokok Dapat Rp600.000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224458/bansos-nOkf_large.jpg
Berikut Tanda-Tanda Dapat Bansos PKH dan BPNT Cair Bulan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement