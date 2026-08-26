BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026

JAKARTA - Pekerja kembali mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). BLT ini berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebanyak 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT DBHCHT sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. BLT ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Selain BLT, diberikan juga bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 berupa beras sebanyak 30 kilogram diberikan kepada 9.932 warga.

"Kecamatan Dukun memiliki lebih dari enam hektare lahan tembakau sehingga menjadi salah satu wilayah penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh seperti dikutip Antara.

Dia menuturkan penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan melalui kerja sama Pemkab Gresik dengan PT Pos Indonesia dan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya.