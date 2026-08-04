BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos, Ini Cara Cairkannya

JAKARTA - Berikut cara mencairkan BLT sebesar Rp600.000 di Agustus 2026 melalui bank dan kantor pos. Pemerintah telah mencairkan BLT berupa bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

Saat ini bansos PKH dan BPNT memasuki pencairan tahap III periode Juli-September 2026. Oenyaluran bansos PKH dan BPNT sudah dimulai sejak Senin, 20 Juli 2026. Dengan demikian, di bulan Agustus ini, masyarakat masih akan menerima pencairan BLT berupa bansos PKH dan BPNT.

Kementerian Sosial merampungkan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima. Adapun kuota penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah untuk program PKH dan BPNT menyasar sebanyak 18 juta keluarga.

Cara Cek Penerima Bansos Pakai Aplikasi Cek Bansos

Pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial.