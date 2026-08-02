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Lipstick Effect Makin Terlihat, Masyarakat Tunda Beli Rumah dan Mobil

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |11:05 WIB
Lipstick Effect Makin Terlihat, Masyarakat Tunda Beli Rumah dan Mobil
Fenomena yang dikenal sebagai Lipstick Effect dinilai mendorong pertumbuhan di sejumlah sektor bisnis. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Tekanan biaya hidup tidak selalu menurunkan konsumsi masyarakat. Justru, fenomena yang dikenal sebagai Lipstick Effect dinilai mendorong pertumbuhan di sejumlah sektor bisnis, terutama pada produk dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, mengatakan bahwa di tengah tekanan biaya hidup, masyarakat cenderung menunda pembelian barang bernilai besar, seperti rumah, kendaraan, maupun liburan ke luar negeri. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan pengeluaran ke kebutuhan atau hiburan yang lebih terjangkau.

"Jadi, mereka kini mencari hal-hal yang lebih terjangkau, seperti pergi ke kafe atau membeli makanan premium. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor makanan dan minuman (FnB). Kalau disadari juga, pusat perbelanjaan masih ramai meskipun sempat terjadi kenaikan harga BBM. Jadi, memang ada sektor yang terdampak, tetapi ada juga yang justru tumbuh positif. Ke depan, tren Lipstick Effect ini masih berpotensi meningkat," ujarnya.

Menurut Hosianna, fenomena tersebut juga berdampak pada sektor manufaktur. Produsen masih mampu meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen karena permintaan tetap ada. Kondisi itu terlihat dari berbagai program promosi dan diskon yang dilakukan pelaku ritel maupun sektor perbankan.

"Artinya, masih ada yang membeli. Kalau konsumsi meningkat, manufaktur juga akan berekspansi. Dalam jangka pendek, ekonomi tetap bergerak karena masyarakat masih bekerja dan memiliki daya beli," katanya.

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