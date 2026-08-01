3 Nama Muncul Jadi Kandidat Gubernur BI, Ini Daftarnya

JAKARTA - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) saat ini menjadi perhatian. Setidaknya terdapat tiga nama yang banyak diperbincangkan sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia, yakni Destry Damayanti, Thomas Djiwandono, dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Lantas, siapa dan seperti apa sosok pemimpin yang dibutuhkan Bank Indonesia ke depan?

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, calon Gubernur BI harus memenuhi sejumlah kriteria penting agar tetap dipercaya oleh pelaku pasar.

"Pertama, harus market friendly atau tidak anti terhadap pasar. Kedua, memiliki kredibilitas, baik dari sisi pribadi, pengalaman profesional, maupun pengetahuan mengenai ekonomi makro, khususnya sektor moneter," katanya.

Selain itu, sosok tersebut juga harus mampu menjaga independensi Bank Indonesia, namun tetap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.

"Yang paling penting adalah mampu menjaga independensi BI, tetapi pada saat yang sama juga bisa mendukung kepentingan pemerintah dalam koridor yang sesuai dengan tugas Bank Indonesia," ujarnya.