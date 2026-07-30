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Ini Kriteria Khusus Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Pilihan Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |20:57 WIB
Ini Kriteria Khusus Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Pilihan Prabowo
Ini Kriteria Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Pilihan Prabowo (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan diajukan kepada DPR. Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kriteria utama yang akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam memilih calon pemimpin bank sentral tersebut.

Menurut Prasetyo, syarat utama yang harus dimiliki calon Gubernur BI adalah memiliki semangat kebangsaan dan berjiwa Merah Putih. 

“Kriteria khusus? Yang wajib adalah Merah Putih,” kata Prasetyo dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta menggunakan Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).

Prasetyo juga enggan berspekulasi mengenai peluang Destry Damayanti untuk diusulkan sebagai Gubernur BI definitif. Saat ini, Destry menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.

“Ya hanya beliau (Presiden Prabowo) yang tahulah,” kata Prasetyo.

Dia juga belum memberikan gambaran apakah pemerintah nantinya hanya akan mengajukan satu nama calon kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. “Belum, belum,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan penunjukan Destry sebagai Pjs Gubernur BI telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

“Kalau kemarin Pak Perry sebagai Gubernur BI mengundurkan diri, Undang-Undang BI kemudian mengatur memang secara otomatis jabatan itu dilaksanakan oleh yang namanya Pejabat Gubernur Sementara yang saat ini dijabat menurut undang-undang adalah oleh Deputi Gubernur Senior yaitu Ibu Destry Damayanti. Jadi kalau definitifnya belum, belum diputuskan,” tutur Prasetyo.

 

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