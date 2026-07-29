Harga BBM Pertamina Jelang Agustus 2026, Naik atau Turun?

Harga BBM Pertamina Jelang Agustus 2026, Naik atau Turun? (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini jelang Agustus 2026. Untuk harga BBM nonsubsidi di Agustus 2026 masih ditentukan pergerakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak sempat turun, namun kini kembali tinggi sempat tembus USD100 per barel usai memanasnya perang Iran vs Amerika Serikat (AS).

Namun, pemerintah menjamin harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Hal ini dipastikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang," kata Bahlil di Istana, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Harga BBM Pertamina Turun di Juli 2026

Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta.

Saat ini, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari Rp20.750 per liter.

Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Kemudian, harga Dexlite turun menjadi Rp19.700 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.