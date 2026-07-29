Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Jelang Agustus 2026, Naik atau Turun?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |05:02 WIB
Harga BBM Pertamina Jelang Agustus 2026, Naik atau Turun?
Harga BBM Pertamina Jelang Agustus 2026, Naik atau Turun? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini jelang Agustus 2026. Untuk harga BBM nonsubsidi di Agustus 2026 masih ditentukan pergerakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak sempat turun, namun kini kembali tinggi sempat tembus USD100 per barel usai memanasnya perang Iran vs Amerika Serikat (AS).

Namun, pemerintah menjamin harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Hal ini dipastikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang," kata Bahlil di Istana, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Harga BBM Pertamina Turun di Juli 2026

Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta.

Saat ini, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari Rp20.750 per liter.

Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Kemudian, harga Dexlite turun menjadi Rp19.700 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232526/bbm_pertamina-VY6G_large.jpg
Update Harga BBM Pertamina, dari Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 28 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232233/bbm_pertamina-5WIo_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun! Cek Pertamax, Dex hingga Pertalite Hari Ini 26 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232221/bbm_pertamina-k3Wu_large.jpg
Harga Minyak Tembus USD100 Lagi, Bagaimana BBM di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231872/bbm-jF9p_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertalite, Pertamax Turbo hingga Dex Hari Ini 24 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231763/bbm_pertamina-yNLm_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini 23 Juli 2026: Cek Pertalite, Pertamax hingga Dex
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231347/bbm_pertamina-Ke9f_large.jpg
Harga BBM Pertamina 22 Juli 2026 Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement