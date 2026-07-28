Harga BBM Hari Ini: Pertamax Turbo Turun Jadi Rp19.300, Dexlite Rp19.700 per Liter

Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina pada Selasa, 28 Juli 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina pada Selasa, 28 Juli 2026 tercatat mengalami perubahan. Pada awal bulan ini, perseroan telah melakukan penyesuaian harga BBM.

Dalam penyesuaian tersebut, Pertamina menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Pertamax kini dipasarkan seharga Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green dibanderol Rp17.000 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp29.750 per liter. Penyesuaian juga berlaku untuk produk diesel nonsubsidi, di mana Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Di sisi lain, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina hari ini:

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp16.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp19.300 per liter

Pertamax Green: Rp17.000 per liter

Dexlite: Rp19.700 per liter

Pertamina Dex: Rp21.150 per liter

(Feby Novalius)

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