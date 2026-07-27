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Perry Warjiyo Mundur dari BI, Intip Harta Kekayaannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |08:34 WIB
Perry Warjiyo Mundur dari BI, Intip Harta Kekayaannya
Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. (Foto :Okezone.com)
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JAKARTA - Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pagi ini.

Perry Warjiyo memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan kemudian kembali ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.

Dalam kurun waktu 2009-2013, Perry Warjiyo juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.

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