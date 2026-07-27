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Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Sementara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |08:13 WIB
Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Sementara
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur sementara BI. (Foto :Okezone.com/Bank Indonesia)
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JAKARTA - Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur sementara BI.

“Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Senin (27/7/2026).

“Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” sambung dia.

Prasetyo menerangkan, Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur BI pada Minggu (26/7/2026). Presiden kemudian menerima pengunduran diri Perry Warjiyo. Menurut Pras, Presiden juga menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian Perry.

“Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindaklanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.

Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan membuat Perry Warjiyo gemar menulis dan pernah menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, serta isu-isu internasional. Beberapa buku hasil karyanya yang fenomenal adalah Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016), dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).

Perry Warjiyo resmi ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 24 Mei 2023.

(Feby Novalius)

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