Daftar Lengkap Jalan Tol yang Jadi Pendaratan Jet Tempur

Daftar Lengkap Jalan Tol yang Jadi Pendaratan Jet Tempur (Foto: Hutama Karya)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan beberapa ruas jalan tol yang akan menjadi pendaratan jet tempur saat kondisi darurat. Saat ini sudah dilakukan uji coba pendaratan jet tempur di jalan tol.

Jalan tol tersebut yakni Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). Selain itu, pemerintah akan uji coba lagi di jalan Tol Trans Sumatera lainnya yang kemungkinan di Tol Sigli-Banda Aceh.

Tidak hanya di Tol Trans Sumatera, kini pemerintah akan melakukan uji coba pendaratan jet tempur saat kondisi darurat di dua jalan tol di Pulau Jawa.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kita siapkan," ujar

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta,

Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa jalan tol lainnya di Pulau Jawa yang disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat adalah Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang kita diamanatkan untuk bisa dipakai pendaratan jet tempur manakala dalam kondisi darurat," katanya.

Menurut Dody, uji coba tersebut juga jika berhasil dapat menaikkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jalan Tol.