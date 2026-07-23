2 Tol di Jawa Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur

2 Tol di Jawa Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur (Foto: Hutama Karya)

JAKARTA - Dua jalan tol di Pulau Jawa disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur saat kondisi darurat. Jalan tol yang sudah diujicobakan untuk pendaratan jet tempur manakala terjadi kondisi darurat yakni Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, Menteri Pertahanan (Menhan) kemudian meminta lagi uji coba di jalan tol Trans Sumatera lainnya yang kemungkinan di Tol Sigli-Banda Aceh.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kita siapkan," ujar Dody di Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa jalan tol lainnya di Pulau Jawa yang disiapkan untuk uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat adalah Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang kita diamanatkan untuk bisa dipakai pendaratan jet tempur manakala dalam kondisi darurat," katanya.

Menurut Dody, uji coba tersebut juga jika berhasil dapat menaikkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jalan Tol.