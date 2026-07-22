Prabowo Bakal Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menggantikan Nanik S. Deyang yang menyatakan mundur dari jabatannya lantaran harus menjalani perawatan medis di luar negeri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun membeberkan bahwa pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN akan dilaksanakan sore ini pukul 15.00 WIB.

"Ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya dan Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN atas berbagai dasar dan pertimbangan. "Bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini."

"Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini," katanya.