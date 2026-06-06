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4 Fakta Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |08:13 WIB
4 Fakta Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN
Dadan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencopot Dadan Hindayana sebagi jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). 

Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). 

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hinayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ungkap Prasetyo saat konferensi pers.

Berikut fakta-fakta Prabowo copot  Dadan Hindayana dari Kepala BGN yang dirangkum Okezone, Sabtu (6/6/2026). 

1. Copot 2 Wakil BGN

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. 

“Yang kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan gizi Nasional, yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan gizi nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” lanjutnya. 

 

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