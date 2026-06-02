Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |21:35 WIB
Profil Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru
Profil Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. 

Pencopotan Kepala dan Wakil Kepala BGN ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). 

Prasetyo mengatakan bahwa pencopotan dan penangkatan Kepala dan Wakil BGN ini telah melalui evaluasi selama hampir 1,5 tahun. 

“Maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo. 

“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” tambahnya.

Perempuan dengan nama lengkap Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, 3 Januari 1968. 

Kariernya lekat dengan dunia jurnalistik, dimulai dari perannya di Tabloid Bangkit, salah satu media yang merupakan bagian dari kelompok Kompas Gramedia, hingga menjadi figur penting di Kelompok Media Peluang (KMP).

Berdasarkan Data Pers 2014, Nanik diketahui pernah menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Pemimpin Umum di percetakan majalah Femme, Direktur Utama pada tabloid Info Kecantikan, dan Komisaris di sejumlah media, seperti tabloid Info Kuliner, tabloid bisnis Peluang Usaha, dan tabloid umum The Politic.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216764/mbg-qOdg_large.png
Viral Siswa Dikeluarkan dari Sekolah karena Kritik MBG, BGN Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215465/kepala_bgn-iE7M_large.png
Kepala BGN Ungkap Perputaran Dana MBG Tembus Rp6 Triliun per Bulan, SPPG Dapat Jatah Rp1 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214114/kepala_bgn-Ra1q_large.png
Kepala BGN Buka Suara soal 19.000 Sapi untuk Kebutuhan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3211990/sppg-2sIg_large.jpg
Sebanyak 362 SPPG di Pulau Jawa Kena Suspend, Ini Penjelasan BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222179//menteri_sekretaris_negara_prasetyo_hadi-8VSj_large.jpg
Prabowo Harap Pimpinan Baru BGN Percepat Program Prioritas dan Perbaiki Tata Kelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222178//kepala_bgn-ZUWs_large.jpg
Dadan Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement