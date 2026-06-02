Profil Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Pencopotan Kepala dan Wakil Kepala BGN ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa pencopotan dan penangkatan Kepala dan Wakil BGN ini telah melalui evaluasi selama hampir 1,5 tahun.

“Maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” tambahnya.

Perempuan dengan nama lengkap Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, 3 Januari 1968.

Kariernya lekat dengan dunia jurnalistik, dimulai dari perannya di Tabloid Bangkit, salah satu media yang merupakan bagian dari kelompok Kompas Gramedia, hingga menjadi figur penting di Kelompok Media Peluang (KMP).

Berdasarkan Data Pers 2014, Nanik diketahui pernah menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Pemimpin Umum di percetakan majalah Femme, Direktur Utama pada tabloid Info Kecantikan, dan Komisaris di sejumlah media, seperti tabloid Info Kuliner, tabloid bisnis Peluang Usaha, dan tabloid umum The Politic.