Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp20.750 per Liter

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang resmi berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pertamina mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.



Harga BBM Pertamax turbo naik per 1 Juni 2026 menjadi Rp20.750 per liter, dari harga sebelumnya Rp19.900 per liter.



Meski harga BBM Pertamax Turbo naik, Pertamina justru menurunkan harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex. Tercatat, harga BBM Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800 per liter.



Untuk harga BBM lainnya seperti Pertamax dan Pertamax Green tetap alias tidak mengalami penyesuaian. Harga Pertamax tetap Rp12.300 per liter dan Pertamax Green tetap Rp12.900 per liter.



Sementara, harga BBM jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar (solar subsidi) tetap Rp6.800 per liter.



Berikut ini harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026 seperti dilansir laman resmi Pertamina yang berlaku di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Senin (1/6/2026).