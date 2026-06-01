Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp20.750 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |06:32 WIB
Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp20.750 per Liter
Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp20.750 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang resmi berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pertamina mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Harga BBM Pertamax turbo naik per 1 Juni 2026 menjadi Rp20.750 per liter, dari harga sebelumnya Rp19.900 per liter.

Meski harga BBM Pertamax Turbo naik, Pertamina justru menurunkan harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex. Tercatat, harga BBM Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800 per liter.

Untuk harga BBM lainnya seperti Pertamax dan Pertamax Green tetap alias tidak mengalami penyesuaian. Harga Pertamax tetap Rp12.300 per liter dan Pertamax Green tetap Rp12.900 per liter.

Sementara, harga BBM jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar (solar subsidi) tetap Rp6.800 per liter.

Berikut ini harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026 seperti dilansir laman resmi Pertamina yang berlaku di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Senin (1/6/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219035/bbm_pertamina-kZCR_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Naik, Cek Daftar Terbarunya Berlaku Hari Ini 18 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217946/bbm_pertamina-CelR_large.jpg
Harga BBM Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya di Pertamina hingga Shell Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217630/spbu_pertamina-KwmH_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Naik di Mei 2026, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 11 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217628/spbu-dB2O_large.jpg
Shell Kembali Jual BBM, Harga Diesel Naik Jadi Rp30.890 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217185/spbu-dsQ5_large.jpg
3 Fakta Harga BBM Naik di Mei 2026, Kini Tembus Rp30.890 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217165/bp-eRpn_large.jpg
BP Turunkan Harga BBM Ultimate Diesel Jadi Rp29.890 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement