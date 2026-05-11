Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Naik di Mei 2026, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 11 Mei

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP resmi naik pada Mei 2026. Kenaikan yang paling tinggi berlaku untuk BBM jenis diesel.

SPBU Vivo dan BP terlebih dahulu yang menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026. Namun, pada 8 Mei 2026, SPBU BP kembali menurunkan harga BBM miliknya.

Sementara, Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026. Di sisi lain, SPBU Shell juga baru mengupdate stok BBM miliknya dan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis diesel.

Pada 1 Mei 2026, SPBU Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter.

Sementara SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter. Tetapi pada 8 Mei 2026, BP kembali menurunkan harga BBM Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter.

Kemudian, Pertamina pada Senin 4 Mei 2026 juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Di sisi lain, usai stok BBM kembali tersedia, SPBU Shell juga menaikkan harga BBM Shell V-Power Diesel menjadi Rp30.890 per liter pada 9 Mei 2026. Sementara, BBM jenis lainnya belum tersedia.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Jakarta, Senin (11/5/2026).