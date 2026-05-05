Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp100 Triliun, Harga BBM Dijamin Tak Naik?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |19:54 WIB
Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp100 Triliun, Harga BBM Dijamin Tak Naik?
Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp100 Triliun, Harga BBM Dijamin Tak Naik? (Foto: Menko Airlangga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun pada 2026 sebagai respons dari lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, langkah ini belum menjadi jaminan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak global sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan BBM subsidi. Menurutnya, harga minyak dunia saat ini bergerak dinamis di kisaran USD90 hingga USD120 per barel.

"Terkait dengan BBM kita masih monitor. Karena kalau sampai sekarang kita realisasi pembeliannya tidak USD100, jadi kan kita ada harga rata-rata pembelian, sehingga tentu kita akan terus monitor sambil kita monitor juga apakah situasi perang atau damai bisa selesai," katanya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Triwulan I 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa ketidakpastian global, termasuk kondisi geopolitik seperti konflik internasional, menjadi faktor utama yang memengaruhi volatilitas harga minyak. Oleh karena itu, pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga BBM secara baku untuk jangka panjang.

"Jadi kita sebagai impact yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis. Jadi tidak berarti bahwa kalau ini kita patok sampai akhir tahun tidak, tapi kita lihat apa yang terjadi secara dinamis dan kita mitigasi secara dinamis juga," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216438/harga_bbm-IVWZ_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Vivo hingga BP AKR Kompak Naik, Siapa Paling Murah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216296/bbm_pertamina-C2ul_large.jpg
Harga BBM Naik Lagi di Mei 2026: Cek Daftar Terbarunya Hari Ini, Termahal Tembus Rp30.890 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216283/bbm_pertamina-kj5z_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik per 4 Mei 2026, Pertamina Dex Jadi Rp27.900 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216199/harga_bbm-SKN4_large.jpg
Daftar Harga BBM per 4 Mei 2026, Ada yang Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215947/lpg-4bdC_large.jpg
Tarif Listrik, Harga BBM dan LPG di Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3216059/bbm_bp-RVze_large.jpg
Harga BBM BP dan Vivo Naik Jadi Rp30.890 per Liter di Mei 2026, Pertamina Kapan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement