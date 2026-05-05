Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp100 Triliun, Harga BBM Dijamin Tak Naik?

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun pada 2026 sebagai respons dari lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, langkah ini belum menjadi jaminan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak global sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan BBM subsidi. Menurutnya, harga minyak dunia saat ini bergerak dinamis di kisaran USD90 hingga USD120 per barel.

"Terkait dengan BBM kita masih monitor. Karena kalau sampai sekarang kita realisasi pembeliannya tidak USD100, jadi kan kita ada harga rata-rata pembelian, sehingga tentu kita akan terus monitor sambil kita monitor juga apakah situasi perang atau damai bisa selesai," katanya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Triwulan I 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa ketidakpastian global, termasuk kondisi geopolitik seperti konflik internasional, menjadi faktor utama yang memengaruhi volatilitas harga minyak. Oleh karena itu, pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga BBM secara baku untuk jangka panjang.

"Jadi kita sebagai impact yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis. Jadi tidak berarti bahwa kalau ini kita patok sampai akhir tahun tidak, tapi kita lihat apa yang terjadi secara dinamis dan kita mitigasi secara dinamis juga," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.