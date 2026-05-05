Harga BBM Naik Lagi di Mei 2026: Cek Daftar Terbarunya Hari Ini, Termahal Tembus Rp30.890 per Liter

JAKARTA - Harga BBM di Indonesia kembali naik pada awal Mei 2026. Pertamina, Vivo dan BP kompak menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kini harga BBM termahal tembus Rp30.890 per liter.

Pada 1 Mei 2026, Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter. Sementara SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter.

Kemudian, Pertamina pada Senin 4 Mei 2026 juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Kini harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter. Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Harga BBM ini mengalami penyesuaian dua kali setelah sebelumnya naik sejak Sabtu 18 April 2026.

Meski menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamina masih menahan harga BBM lainnya seperti Pertamax (RON 92) tetap dijual Rp12.300 per liter dan Pertamax Green tetap Rp12.900 per liter.

Untuk harga BBM subsidi juga tidak berubah. Harga BBM Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar (solar subsidi) tetap Rp6.800 per liter.

Berikut daftar terbaru harga BBM di Pertamina, Vivo dan BP yang berlaku di Mei 2026: