Harga BBM Diesel Naik Drastis di Mei 2026, Ini Daftar Lengkap di SPBU Pertamina, BP dan Vivo

JAKARTA - Harga BBM diesel naik drastis di Mei 2026, ini daftar lengkap di SPBU Pertamina, BP dan Vivo.

Harga BBM diesel di SPBU Pertamina, BP, dan Vivo diputuskan naik pada bulan ini. Terbaru, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM dieselnya per Senin (4/5/2026).

Pertamina menaikkan Dexlite dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Harga BBM diesel di BP dan Vivo bahkan lebih mahal. SPBU Vivo mengumumkan kenaikan harga Diesel Primus dari Rp14.610 per liter menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.

Sedangkan SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel dari Rp25.560 menjadi Rp30.890 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Vivo, dan BP per 4 Mei 2026:

BBM Pertamina