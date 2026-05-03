Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah, Minyak Goreng hingga Daging Ayam Naik

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada akhir pekan ini, Minggu (3/5/2026). Mayoritas komoditas utama mengalami penurunan, namun tidak sedikit juga yang mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, untuk komoditas bawang merah turun 2,39 persen menjadi Rp45.000 per kg. Diikuti bawang putih turun 3,02 persen menjadi Rp38.500 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I juga turun 3,08 persen menjadi Rp14.150 per kg. Sementara beras kualitas bawah II naik 0,69 persen di level Rp14.650 per kg. Beras kualitas medium I turun 1,86 persen menjadi Rp15.800 per kg. Beras kualitas medium II turun 3,13 persen menjadi Rp15.450 per kg.

Harga beras kualitas super I juga turun 2,88 persen menjadi Rp16.850 per kg. Begitu pula untuk beras kualitas super II turun 2,96 persen menjadi Rp16.400 per kg.

Kenaikan harga berlaku untuk cabai merah besar yang naik 1,54 persen menjadi Rp49.500 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 6,1 persen menjadi Rp43.900 per kg. Cabai rawit hijau turun 12,14 persen menjadi Rp43.050 per kg. Cabai rawit merah turun 6,32 persen menjadi Rp60.000 per kg.