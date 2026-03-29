HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Ribu Bantuan Pangan Digelontorkan, Pemerintah Jaga Harga Usai Lebaran 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |18:05 WIB
Bantuan Pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah telah menggelontorkan 100 ribu paket bantuan pangan kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga pangan pasca Idulfitri 1447 Hijriah. Program ini menjadi bagian dari kegiatan "Dari Istana untuk Rakyat" yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (28/3/2026). 

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan kegiatan ini juga menjadi momentum berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. “Untuk satu kupon senilai Rp500 ribu, sebesar Rp300 ribu berupa sembako, sementara Rp200 ribu dapat ditukarkan dengan produk UMKM,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Seskab Teddy juga menyampaikan agenda ini menjadi momentum untuk mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di periode pascalebaran. Selain itu, keterlibatan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam kegiatan bazar rakyat tersebut.

“Untuk menghidupkan UMKM-UMKM, pedagang-pedagang. Jadi ada pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi. “Intinya konsepnya adalah, sebanyak mungkin masyarakat ingin merasakan kebahagiaan Lebaran, baik yang tidak bisa mudik, kemudian yang sudah kembali mudik, datang ke sini,” tuturnya. 

Program bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan berbagai instansi pemerintah di sektor pangan, termasuk PT Berdikari.

 

