Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.800 per Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |09:31 WIB
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan di akhir pekan ini, Sabtu (9/5/2026). Komoditas utama mengalami kenaikan, meski tidak sedikit juga yang justru mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, untuk komoditas bawang merah naik 2,52 persen menjadi Rp46.800 per kg. Begitu pula bawang putih naik 0,64 persen menjadi Rp39.150 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen di level Rp14.550 per kg. Sementara itu beras kualitas medium I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp16.100 per kg.

Untuk beras kualitas medium II turun 0,31 persen menjadi Rp15.950 per kg. Beras kualitas super I juga turun 0,29 persen menjadi Rp17.350 per kg. Beras kualitas super II masih dibandrol di harga Rp16.900 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar yang naik 6,07 persen menjadi Rp52.400 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 6,91 persen menjadi Rp50.300 per kg. Cabai rawit hijau naik 1,65 persen menjadi Rp49.400 per kg. Cabai rawit merah naik hingga 9,56 persen menjadi Rp65.350 per kg.

Daging ayam ras segar naik 0,77 persen menjadi Rp39.100 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,03 persen menjadi Rp147.80 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,21 persen menjadi Rp138.250 per kg.

 

