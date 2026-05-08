Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Korban Kebakaran di Jagakarsa, Ternyata Anggota BPK Haerul Saleh

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |10:18 WIB
Korban Kebakaran di Jagakarsa, Ternyata Anggota BPK Haerul Saleh
Anggota BPK Jadi Korban Kebakaran di Jagakarsa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal dunia karena menjadi korban kebakaran di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. 

"Kabar duka teman-teman Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal. Tadi rumahnya kebakaran," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5/2026). 

Dia juga menjelaskan bahwa Mentan Amran baru saja mendapatkan kabar dan langsung ke Rumah Sakit. Di mana saat ini Jenazah dibawa ke RSPI.

 "Mohon doanya dan dimaafkan bila ada kesalahan," tuturnya. 

Sebelumnya kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan tewas.

"Objek yang terbakar adalah rumah tinggal di Jalan TB Simatupang No. 3, RT 03/RW 02, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, saat dihubungi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202052/mbg-Ka2I_large.png
BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan BGN hingga Kemenhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142347/bpk-w2AZ_large.jpg
Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah 2024, BPK Temukan Masalah Data Setoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089871/bpk-temukan-masalah-sistem-bayar-tol-nirsentuh-mlff-rp4-5-triliun-OwjFT67Fwq.jpg
BPK Temukan Masalah Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF Rp4,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/320/3075856/lima-anggota-bpk-periode-2024-2029-ucapkan-sumpah-jabatan-WhlSqdCMy3.jpg
Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061040/dpr-setujui-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-ini-profilnya-5hymK7TzXQ.jpg
DPR Setujui 5 Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058693/ini-dia-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-dari-politisi-hingga-pejabat-kemenhan-lYFUnwtOpZ.jpg
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement