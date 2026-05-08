Korban Kebakaran di Jagakarsa, Ternyata Anggota BPK Haerul Saleh

JAKARTA - Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal dunia karena menjadi korban kebakaran di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi.

"Kabar duka teman-teman Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal. Tadi rumahnya kebakaran," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa Mentan Amran baru saja mendapatkan kabar dan langsung ke Rumah Sakit. Di mana saat ini Jenazah dibawa ke RSPI.

"Mohon doanya dan dimaafkan bila ada kesalahan," tuturnya.

Sebelumnya kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan tewas.

"Objek yang terbakar adalah rumah tinggal di Jalan TB Simatupang No. 3, RT 03/RW 02, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, saat dihubungi.