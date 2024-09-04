Advertisement
HOT ISSUE

Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:41 WIB
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi XI DPR mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelimanya terpilih setelah melalui fit and proper atau uji kelayakan dan kepatutan sejak 2 September 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan, lima nama terpilih berasal dari kalangan masyarakat, aktivits, hingga partai politik. Mereka adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).

Seperti diketahui, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

1 2
