HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil Fit and Proper Test, Ini Daftar 10 Nama Calon Anggota BPK

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:08 WIB
Hasil Fit and Proper Test, Ini Daftar 10 Nama Calon Anggota BPK
DPD laporkan 10 nama hasil fit and proper calon anggota BPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merilis daftar hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Daftar peringkat tersebut tertuang dalam Laporan Komite IV DPD.

Laporan itu dibacakan pada Sidang Paripurna ke-13 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Wakil Ketua Komite IV Elviana menyampaikan laporan tersebut menyatakan pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 72 dari 75 kandidat anggota BPK. Fit and proper test untuk mengisi posisi lima anggota BPK periode 2024-2029 itu dilaksanakan pada 12 dan 13 Agustus 2024.

Selanjutnya, lembaga para senator itu membuat pertimbangan tentang bakal calon anggota BPK berdasarkan penilaian hasil fit and proper test.

“DPD memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik,” ujarnya.

Pertimbangan itu disusun secara berurutan berdasarkan penilaian dari peraih nilai tertinggi. Dalam surat tersebut, DPD secara khusus membuat 10 besar nama peringkat teratas. Berikut daftarnya:

1. Misbakhun

2. Budi Prijono

3. Daniel Lumban Tobing

4. Akhsanul Khaq

5. Jon Erizal

6. Laodi Nusriadi

7. Fathan

8. Habi Anshory

9. Hendra Susanto

10. Izhari Mawardi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142347/bpk-w2AZ_large.jpg
Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah 2024, BPK Temukan Masalah Data Setoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089871/bpk-temukan-masalah-sistem-bayar-tol-nirsentuh-mlff-rp4-5-triliun-OwjFT67Fwq.jpg
BPK Temukan Masalah Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF Rp4,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/320/3075856/lima-anggota-bpk-periode-2024-2029-ucapkan-sumpah-jabatan-WhlSqdCMy3.jpg
Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061040/dpr-setujui-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-ini-profilnya-5hymK7TzXQ.jpg
DPR Setujui 5 Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058693/ini-dia-5-anggota-bpk-periode-2024-2029-dari-politisi-hingga-pejabat-kemenhan-lYFUnwtOpZ.jpg
Ini Dia 5 Anggota BPK periode 2024-2029, dari Politisi hingga Pejabat Kemenhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/320/3045935/bpk-terima-hasil-peer-review-2024-dari-sai-jerman-austria-dan-swiss-4byq3NNzak.jpg
BPK Terima Hasil Peer Review 2024 dari SAI Jerman, Austria dan Swiss
