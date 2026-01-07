Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Listrik 50 Persen PLN di Januari 2026: Jadwal, Syarat hingga Cara Dapatnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:08 WIB
JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen di Januari 2026. Diskon listrik ini berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

Masyarakat bisa menikmati diskon listrik berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen mulai hari ini, Rabu 7 Januari 2026. 

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen ini merupakan program spesial PLN bertajuk "Tahun Baru Energi Baru". Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2026.

Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

